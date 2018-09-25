Erdemli Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 'Limon Çiçeği' projesi kapsamında tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verilmeye devam ediliyor. Erdemli'nin en uzak köylerine ve beldelerine kadar ulaşan eğitim desteği, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi, öğrenci velilerinin ise aile bütçesini rahatlatmayı başarıyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için eğitim yardımında bulunduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve Türkiye'nin geleceğinde hayırlı ve güzel görevlerde bulunmaları adına belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Gelecek nesillere yatırım yapmaya devam ettiklerini ve projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Tollu, "Her dönem olduğu gibi okula giden çocuklarımıza yapmış olduğumuz kırtasiye yardımımız başlamıştır” diye konuştu. Tollu, "Biz geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bu da boşa gitmeyecektir. Çünkü çocuklarımızın başarıları bu ülkenin başarısıdır. Bu bizim için, bu ülkenin geleceği için çok önemlidir. Çocuklarımıza güveniyoruz ve onlara tüm hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.