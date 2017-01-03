Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 15:47

Erdemli Belediyesi’nden okul ve camilere hizmet desteği

Erdemli Belediyesi’nden okul ve camilere hizmet desteği

03 Ocak 2017 15:47

Mersin’in Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde okul ve camilerde yaptığı boya ve bahçe düzenlemesi çalışmaları kapsamında Kocahasanlı Mahallesi’nde Kocahasanlı Ortaöğretim Okulu ve Merkez Camii’ni yeniden boyayarak eksiklerini giderdi.
Çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, göreve geldikleri günden bu yana ilçede bu tür hizmeti yaparak vatandaşların taktirini kazanan Erdemli Belediyesi’nin bundan sonra da hız kesmeden cami ve okullara hizmet projesini sürdüreceğini vurguladı. Bu hizmetlerin kendileri açısından çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Tollu, okul yıllarında şartların zor olduğunu, okula gidip gelirken ve okul içerisinde zorluklar yaşadıklarını ifade ederek, “Çocuklarımız, eskiden bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasınlar diye belediye olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana bu çalışmaları ortaya koyduk. Bizim çocuklarımız okullarına kışın çamurlu, yazın tozlu yollardan okullarına gitmesinler diye ilk olarak işe okul yollarından başladık. Okulların bahçelerini düzenledik. Oturma grupları, kamelyalar, banklar, oyun grupları armağan ettik. Bahçelerini asfalt ve parke ile donattık. Boyası kötü, olmayan okulları yeniden boyadık. Öğrencilerimize ücretsiz kitaplar dağıttık. Öğretmenlerimizin şikayetlerini dinledik ve eksikleri giderdik” dedi.
Öğrencilerin bu ülkenin geleceği ve teminatı olduğunu dile getiren Tollu, “Çocuklarımız rahat etmelidir ki, sadece derslerine odaklanabilsinler. Onlar okusunlar ve ülkemize, devletimize, milletimize faydalı bireyler olsunlar. Biz, çocuklarımıza bu olanakları sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Aynı hizmetleri camiler için de yaptıklarını belirten Tollu, cami cemaatinin de rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gereken hizmetlerin bu proje kapsamında verildiğini kaydetti. Bu hizmetlerin kendileri açısından özel bir yeri olduğunu dile getiren Tollu, şöyle devam etti: “Biz, bu hizmetleri öncelikle Allah rızası için yapıyoruz. Bu hizmetler halk içindir ve bu anlamda ilkemiz, ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ anlayışıdır. Camilerimiz için ayrıca cami temizliği projesini de uyguluyoruz. Bütün camilerimizi sırasıyla her gün temizliyoruz.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Kuvvetli Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç