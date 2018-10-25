Erdemli Belediyesi'nden okullara badana boya hizmeti

Erdemli Belediyesi, Çeşme Mahallesi'nde bulunan anaokulunun iş ve dış cephesinin tadilat ve boya-badana işlerini gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi gelen talepler doğrultusunda okulların ihtiyaçlarını karşılıyor. Son olarak Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan anaokulunun iş ve dış cephesinin tadilat ve boya-badana işlerini gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç olduğu taktirde bu tür hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

"En çok bizim dönemimizde yapıldı"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'de okullara yönelik hizmetin en çok kendi dönemlerinde yapıldığını öne sürerek, boya badana dışında hizmet ihtiyacı bulunan okul yollarını asfalt ve parke yollara kavuşturduklarını, yollarında genişletme çalışmaları yaptıklarını aynı şekilde okul bahçelerini de parke taşlarla ördüklerini de belirtti.

"Öğrenciler için hizmetler devam edecek"

Öğrencilerin kaliteli ve huzurlu bir eğitim görebilmeleri adına her türlü hizmeti yapmaya devam edeceklerini kaydeden Tollu, "Ekiplerimiz tüm okulların hizmet isteklerini istisnasız yerine getiriyorlar. Biz görevde olduğumuz süre içinde bu hizmetlerimiz aynı çizgi üzerinde devam edecek. Eğitim ortamının rahat olması için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.