Erdemli Belediyesi'nden okullara destek

Hacı Ömer Serin İlkokulu'nun bahçesini parkeyle döşeyen belediye ekipleri, okul bahçesine oyun çizgileri, zeka oyun alanları, kamelya ve saksılı dinlenme bankları kuruyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, okullardan gelen taleplere göre hizmet yaptıklarını belirterek, bu tür hizmetleri gururla sürdürdüklerini ifade etti. Kaliteli eğitimin kaliteli hizmetleri okullarla buluşturunca ortaya çıkacağının bilincinde olduklarını ve bunun için kaliteli hizmetler ürettiklerini kaydeden Tollu, "Eğitim ortamının ferahlığı çocuklarımızın başarısına pozitif katkı sağlayacaktır. Bu konuda belediye olarak en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde sunuyoruz. Bu hizmetleri yaparken hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan ve hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan hizmet sunumu yapıyoruz. Söz konusu olan Erdemli'nin geleceğiyse elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz" dedi.

Eğitime hizmet konusunda belediye olarak üzerilerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını ve bundan sonrası için de yapmaya devam edeceklerini belirten Tollu, "Hacı Ömer Serin İlkokul bahçesini tamamen parke olarak dizayn ettik. Yine okul bahçesine oun çizgilerini yenileyerek zeka oyun alanları oluşturuyoruz. Veliler, öğrenciler ve öğretmenlerimiz için kamelya ve saksılı dinlenme bankları yapıyoruz. İlçemizde bizim dönemimize kadar eğitime hizmet verilmemiş, destek olunmamış. Artık Erdemli'de bir algı oluştu. Belediye varsa okullarda sorun yok" diye konuştu.