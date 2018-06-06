Erdemli Belediyesi’nden vergi mükelleflerine yapılandırma uyarısı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılandırma başvuruları başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen ve vergi borcu bulunan mükelleflerin, 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar belediyeye başvurmaları gerektiğini belirtti. 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait borçların yapılandırma kapsamına girdiğini söyleyen Tollu, "Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi, işgaliye borçları yapılandırma kapsamına alındı ve belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri yine kapsam dahilindedir" dedi.

Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların, belediye idari hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk ve Tahsilat Şefliğine başvurarak borçlarını yapılandırabileceklerini kaydeden Tollu, mükelleflerin borçlarını peşin ya da 6,9,12,18 taksit halinde ödeyebileceklerini ve taksit ödemelerinin iki ayda bir yapılabileceğini aktardı. Tollu, mükelleflerin yapılandırma başvurularını yaptıktan sonra taksitlerini nakit yada kredi kartıyla ödeyebileceklerini de belirtti.