Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 15:50

Erdemli Belediyesi’nden vergi mükelleflerine yapılandırma uyarısı

Erdemli Belediyesi, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen ve vergi borcu bulunan mükelleflere, başvuruların başladığını açıkladı.

Erdemli Belediyesi’nden vergi mükelleflerine yapılandırma uyarısı

06 Haziran 2018 15:50


Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılandırma başvuruları başladı.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen ve vergi borcu bulunan mükelleflerin, 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar belediyeye başvurmaları gerektiğini belirtti. 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait borçların yapılandırma kapsamına girdiğini söyleyen Tollu, "Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi, işgaliye borçları yapılandırma kapsamına alındı ve belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri yine kapsam dahilindedir" dedi.


Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların, belediye idari hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk ve Tahsilat Şefliğine başvurarak borçlarını yapılandırabileceklerini kaydeden Tollu, mükelleflerin borçlarını peşin ya da 6,9,12,18 taksit halinde ödeyebileceklerini ve taksit ödemelerinin iki ayda bir yapılabileceğini aktardı. Tollu, mükelleflerin yapılandırma başvurularını yaptıktan sonra taksitlerini nakit yada kredi kartıyla ödeyebileceklerini de belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç