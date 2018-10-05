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Erdemli Belediyesi'nin asfalt çalışmaları devam ediyor

Erdemli Belediyesi, Koyuncu Mahallesi’nde bulunan asfalt sorununu gerçekleştirdiği çalışmalarla gideriyor.

Erdemli Belediyesi, Koyuncu Mahallesi'nde bulunan asfalt sorununu gerçekleştirdiği çalışmalarla gideriyor.


Erdemli Belediyesi, 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşen belde ve köylerde, asfalttan yeni yollara, parkeden yeni meydanlara, kapalı pazaryerinden düğün salonlarına kadar birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturuyor. Bu kapsamda ekipler, Koyuncu Mahallesi Çiğdem Sokak'ta asfalt temel hazırlığı çalışmaları yapıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hizmet verdikleri yerleşim birimlerinin her sokağını adım adım arşınlayarak, 'Asfaltsız mahalle kalmayacak' sözünü yerine getirmek içinde canla başla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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