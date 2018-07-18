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18 Temmuz 2018 12:33

Erdemli Belediyesi’nin ibadethane hizmetleri sürüyor

Erdemli Belediyesi, ibadethanelere sunduğu temizlik, bakım ve onarım işlerinini yanı sıra, çevre düzenlemesi ve taş duvar örme hizmetlerini de gerçekleştiriyor.

Erdemli Belediyesi’nin ibadethane hizmetleri sürüyor

18 Temmuz 2018 12:33


Erdemli Belediyesi ibadethanelere yönelik sunulan temizlik, bakım, onarım ve boya gibi hizmetleri farklı bir boyuta taşıdı. Belediye ekipleri şimdi de eksikleri tespit edilen camilerin çevre düzenlemesinin yanı sıra taş duvar örme işlerini de gerçekleştiriyor.


Cami hizmetlerinin geleneksel hale getirildiğini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçedeki tüm mahallelerde bulunan camilerin temizliği,boya badana tadilat ve çevre düzenlemelerinin devam ettiğini kaydetti. Camilere yapılan hizmeti Allah rızası için yaptıklarını kaydeden Tollu, ekiplerin Karahıdırlı ve Arpaçbahşiş’te bulunan camilerde çalışmalarını tamamladığını diğer bölgelerde ise çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.




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