Erdemli Belediyesi’nin ibadethane hizmetleri sürüyor

Erdemli Belediyesi, ilçedeki ibadetlerin bakımlarını sürdürüyor. İlçe genelinin yanı sıra kırsal alanlardaki camilere de hizmet götüren belediye ekipleri, Yağda Mahallesi’nde bulunan Ulu Camii ve Kur’an kursunun eksikliklerinin giderilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu,"Belediye ekiplerimiz Yağda Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami’nde parke çalışması ve bahçesinde peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Hizmetlerimiz ilçenin her alanında devam edecek" dedi.