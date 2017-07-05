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05 Temmuz 2017 11:46

Erdemli Belediyesi’nin kuran kurslarına desteği sürüyor

Mersin’in Erdemli Belediyesi, Kuran kurslarına verdiği desteğe devam ediyor.

Erdemli Belediyesi’nin kuran kurslarına desteği sürüyor

05 Temmuz 2017 11:46

Bu çerçevede, Sarıkaya Kız Kuran Kursunun bahçesi parkeyle döşendi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Sarıkaya Kız Kuran Kursunu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Burada, çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Başkan Tollu, dini ve milli eğitime her zaman destek olduklarını söyledi. Tollu, “Özellikle yaz aylarında güzel Kuranımızı ve güzel dinimizin vecibelerini öğrenmek için tatillerinden feragat ederek buralarda okuyan gençlerimize, gösterdikleri özveri için takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Bu tür eğitimlerin ve bu eğitimlere devam eden gençlerin Erdemli’nin ve ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Tollu, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü kaliteli insanlar bu tür eğitimleri alarak kendilerini yetiştiriyor. Biz bu düşüncelerle okullarımıza, Kuran kurslarımıza ve camilerimize her türlü desteği veriyoruz. Yaptığımız hizmetleri bu ülkenin geleceği için, kendi geleceğimiz için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu amaçla Sarıkaya Kız Kuran Kursumuzun bahçesini de parkeyle donatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Bu tür hizmetleri ibadet bilinciyle yaptıklarını vurgulayan Tollu, ihtiyacını belediyeye bildiren tüm eğitim kurumlarına ayrım yapmadan anında hizmet sunduklarını, görevde oldukları sürece milli ve manevi eğitime destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.




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