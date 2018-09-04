Erdemli Belediyesi’nin okulları desteği sürüyor

Yıl Anaokulu’nda boya tamirat işlerinin yanı sıra çevre düzenlemesi çalışması yaptı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, öğrencilerin kaliteli ve huzurlu bir eğitim görebilmeleri adına her türlü hizmeti yapmaya devam edeceklerini belirterek, ilçe tarihinde okullara yönelik en çok hizmetin kendi dönemlerinde verildiğini savundu. Yapılan hizmetlerin belediyenin eğitim öğretime verdiği önemin büyüklüğünü ortaya koyduğunu kaydeden Tollu, eğitimin kaliteli olmasının kaliteli hizmetle doğru orantılı olduğunu belirterek, 75.Yıl Anaokulu’nun tadilat ve boya-badana dışında hizmet ihtiyacı bulunan çevre düzenlemesini de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eğitime desteklerinin artarak devam ettiğini dile getiren Tollu, öğrencilerin kaliteli ve huzurlu bir eğitim görebilmeleri adına her türlü hizmeti yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti. Tollu, “Ekiplerimiz yeni eğitim yılı başlamadan taleplerini ileten okullarımızda bir çalışma programı belirledi ve bu kapsamda bu hafta 75.Yıl Anaokulu’nun boya-badana tadilat işlerini gerçekleştirdi. Bu okulumuzda çevre düzenlemesi çalışmalarımız ise tamamlandı. Öte yandan birçok mahallede de okullarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. En kısa zamanda o okullarımızın da ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bundan sonrası için de bu hizmetlerimiz devam edecek” dedi.