Erdemli Belediyesi’nin yol çalışmaları devam ediyor

Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kasabadan mahalleye dönüşen Ayaş’ta yol, yeşil alan temizlik ve diğer hizmetlerin yanı sıra Kızılören mevkiinde bahçe yollarının bakım ve onarımı yapılırken, bir yandan da sahilde parke çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu arada İstiklal Caddesi’nde mevcut halin yetersiz kalması nedeniyle yol genişletme çalışmalarını da yapan Erdemli Belediyesi’nin faaliyetlerinden memnun kalan mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teşekkür ederek, "Gelmiş geçmiş belediye başkanları bu yollarımızı görmezlikten gelip açılmasını ya da bakımını yapmazken, Erdemli’nin mahallesi olduktan sonra beklediğimiz hizmete kavuştuk. İmkanlar elverdiği kadar tüm ihtiyaçlarımızı karşılamaktan geri durmayan belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız hizmet adamı. Siyasi olarak değil hizmet olarak herkese eşit davranan belediye başkanımızın her zaman yanındayız" dedi.