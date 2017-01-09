Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 11:56

Erdemli Devlet Hastanesi’nde hastalara akülü araçlarla hizmet

Erdemli Devlet Hastanesi’nde hastalara akülü araçlarla hizmet

09 Ocak 2017 11:56

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Erdemli Devlet Hastanesi’nde, yaşlı, engelli ve yürümekte zorlanan hastalara 5 adet akülü taşıma aracıyla hizmet veriliyor.
Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Gölgeli, hastanede verilen hizmetler ve yeniliklerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Erdemli Devlet Hastanesi’nin 2012 yılı Nisan ayından itibaren 159 yatak kapasitesiyle ilçe merkezinde yeni binasında hizmet vermeye başladığını anımsatan Başhekim Gölgeli, “Hastane yönetimi olarak halkımıza ve hastalarımıza sağlık hizmetinin en iyisini sunmayı ilke edinerek, Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimizin planlamaları doğrultusunda yaşlı, engelli ve yürümekte zorlanan hastalarımıza hizmet amacıyla akülü hasta taşıma araçları alımı yapılmıştır. Hastanemize toplamda 5 adet akülü hasta taşıma aracı alınmış olup, bu araçlar danışma, acil servis ve yataklı servislerde hizmet vermektedir. Yaşlı ve yürümekte zorlanan hastalarımıza konforlu ve güvenli bir şekilde hizmet vermenin mutluluğu ile akülü hasta taşıma araçlarıyla hastalarımızın polikliniklere, yataklı servislere ve acil servise transferleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni ve takdir toplayan taşıma hizmetimiz ile hastanemizin Erdemli halkına vermiş olduğu sağlık hizmet kalitesi artarak devam etmektedir” dedi.
Gölgeli, ayrıca hastane acil servisinin fiziki şartlarının da vatandaşlara daha konforlu sağlık hizmeti vermek amacıyla gerekli tadilat yapılarak daha kullanışlı hale getirildiğini ve Ekim 2016’dan itibaren acil servis hizmetlerinin devam ettiğini bildirdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
11
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç