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08 Ağustos 2018 10:51

Erdemli Müftülüğü vekaletle kurban irtibat bürosu açtı

Erdemli Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi, vekaletle kurban bağışı konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Cumhuriyet Meydanında irtibat bürosu açtı.

Erdemli Müftülüğü vekaletle kurban irtibat bürosu açtı

08 Ağustos 2018 10:51


Açılışa Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Topçu ile Erdemli Müftü Vekili Şeref Dindoruk ve görevliler katıldı.


İrtibat bürosu açılışında konuşan Erdemli Müftü Vekili Şeref Dindoruk, "Vekaletle kurban hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile yürütülüyor. Dini bir vecibe hassasiyetiyle kurbanlarını kesmek ve ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlarımızın, "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla gönüllerinde paylaşma hissiyatının canlandırılması amaçlanıyor" dedi.


Yurt içi vekaletle kurban bedelinin 850 lira, yurt dışının ise 625 lira olarak belirlendiğini aktaran Dindoruk, "Söz konusu çalışmalar İl ve İlçe müftülükleri ve din gönüllüsü personelden oluşturulan komisyonlar marifetiyle yürütülüyor. Vatandaşlarımız açmış olduğumuz bu irtibat bürosundan kurban bağışı konusunda daha detaylı bilgiler alabilirler" diye konuştu.


Erdemli Kaymakamı Avni Kula’da açılışı yapılan büronun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


Açılışın ardından bilgilendirme ve bağış kabulüne başlandı.




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