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27 Şubat 2018 12:19

Erdemli MYO’da engellilere yönelik düzenleme

Erdemli Meslek Yüksekokulu’nda engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeler yapıldı.

Erdemli MYO’da engellilere yönelik düzenleme

27 Şubat 2018 12:19


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Erdemli Meslek Yüksekokulu Müdürü İlhan Dağadur, gerçekleştirdikleri düzenlemelerin engelli öğrenci, personel ve velilerin hayatını kolaylaştıracağını belirtti.


Engellilerin yaşamının evle sınırlı olmadığını ifade eden Dağadur, "Düzenlemeleri gerçekleştirmekteki amacımız engellilerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Engellilerimizin okulumuzda bağımsız olarak hareket edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun içinde okulumuzda engellilere yönelik iyileştirme çalışmalarında bulunuyoruz" dedi.


Yapılan düzenlemelere de değinen Dağadur, "Engellilerimizin için engelli parkı düzenledik, okulumuz girişine engelli rampası konuldu. Engelliler için yapılan lavabomuz tamamlandı. Engelli öğrencilerimiz olsun veliler ya da vatandaşlarımız artık okulumuza sorunsuz olarak gelebilecek, bağımsız olarak hareket edebilecek" diye konuştu.


Dağadur, engelilere yönelik çalışmaları ihtaç doğrultusunda sürdüreceklerini de kaydetti.




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