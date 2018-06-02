Erdemli MYO’da mezuniyet sevinci

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi’nde, Erdemli Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 120 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı törende konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, okulun bitmesiyle gerçek yaşamın ve hayatın başladığını söyledi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü İlhan Dağadur ise bu yıl 22. dönem mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Eğitim-öğretim yılının ardından 120 öğrenciyi mezun ettiklerini ifade eden Dağadur, mezun öğrencilere hayatlarında başarılar dileyerek, çocuklarını 2 yıl süreyle kendilerine teslim eden velilere de güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.