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27 Şubat 2018 11:22

Erdemli Sağlık Müdürlüğü personeline yangın eğitimi

Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik yangın eğitimi verildi.

Erdemli Sağlık Müdürlüğü personeline yangın eğitimi

27 Şubat 2018 11:22


Personele yönelik eğitimde yangın önleme, yangın söndürücü kullanma, yangına ilk ve sonrasında müdahale biçimleri konuları hakkında bilgiler aktarıldı.


Erdemli Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hülya Civelek, personele yönelik bir konuşma yaptı. Civelek, “Bu tür tatbikatlar ve eğitimler kendimizi geliştirmemizi, olası kazalarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini, yeterliliğimizi ve kendimizi test etmemizi sağlıyor. Bu olayların olmasını kesinlikle istemeyiz ancak her ihtimali gözönünde bulundurmamız gerekir" diye konuştu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amiri Selçuk Polat ile Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu’nun bilgilendirme konuşmasının ardından personele yangın söndürücülerin nasıl kullanılması gerektiği pratik olarak gösterildi.




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