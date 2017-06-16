Erdemli Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı

Erdemli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Şamil Şensoy, Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin bölge halkına ücretsiz sağlık hizmeti vereceğini söyledi.

Mersin’de ilk sağlıklı yaşam merkezinin Erdemli’ye açıldığını belirten Şensoy, "Bu merkez ’Koruyucu Sağlık Hizmetleri’ başlığı altında birçok birim üzerine kurgulandı. Yetişkin ve çocuk odaları ayrı planlandı. Obezite ile mücadele birimi kapsamında iki ayrı diyetisyen, yardımcı sağlık personeli ve ilgili hekimlerle yetişkinlere ve çocuklara beslenme danışmanlığı ile kronik hastalıklardan koruyucu sağlık hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca, diyabet hastalarına ve hastalığa yakalanma riski yüksek olan vatandaşlara yönelik hekim ve diyetisyen işbirliğinde tetkik, tespit, eğitim ve rehberlik süreçlerini barındıran koruyucu sağlık hizmetleri verilmektedir" şeklinde konuştu.

Kanser taramalarının yine ücretsiz olarak yapıldığını ifade eden Şensoy, kalın bağırsak, rahim ağzı, meme kanserlerinin erken teşhis ve tedavisi için oluşturulan mamografi, smear testi ve gaitada gizli kan testlerinin merkezde yapılabildiğini de kaydetti.