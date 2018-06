Erdemli sanatın başkenti olacak

’Erdemli’de güzel şeyler oluyor’ sloganıyla Erdemli Belediyesi’nin kent genelinde başlattığı sanat hamlesi kapsamında, ’Ayaş Antik Tiyatro Festivali’ düzenleneceği açıklandı. İlerleyen süreç içerisinde ilçede birçok sürprize imza atacaklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ’Ayaş Antik Tiyatro Festivali’ni kamuoyuyla paylaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Erdemli’nin sanatın ve kültürün başkenti olacağını ifade eden Tollu, bunun için her türlü şartı zorlayıp, başaracaklarını belirtti.

’Ayaş Antik Tiyatro Festivali’nin özellikleri bakımından Türkiye’de bir ilke imza atacağını kaydeden Tollu, “Bu tür etkinlikler sayesinde sanata hizmet ediyoruz, kültüre hizmet ediyoruz. Bunların yanında da şehrimize, insanımıza hizmet ediyoruz. Kentimizin tanınması, Ayaş Antik Tiyatro gibi tarihi değerlerimizin tanınması için düzenlediğimiz bu tür etkinlikler sayesinde hem sanatın hem de şehrin geleceğine yatırım yapıyoruz. Diğer taraftan da herkes biliyor ve ifade ediyor ki, biz Erdemli Belediyesi olarak klasik belediyeciliğin dışında bir belediyeyiz. Ürettiğimiz, yerine getirdiğimiz hizmetler normalin dışında. İnsana doğrudan dokunan, insanların arzuladığı bir belediyecilik. Daha doğrusu Erdemli Belediyesi bir belediyeden daha fazlası” dedi.

Erdemli Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından çalışmaları sürdürülen tiyatro festivali ile ilgili Kültür Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, festivalin 3-8 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. 6 gün sürecek festivale Türkiye’nin her bölgesinden yaklaşık 500 kişilik bir katılım beklendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi; "Ünlü, başarılı tiyatro sanatçıları, tiyatronun duayenleri, bilimsel anlamda akademisyenlerinin yanı sıra amatör ve profesyonel tiyatro grupları festivalimizde olacak. Sanat atölyeleri, iletişim atölyeleri, karnaval yürüyüşü, her akşam müzik dinletisi, sahil temizliği, sabah sporu gibi sıra dışı etkinliklerimiz olacak. Konuklarımızı plajda çadırlarda, çadır kamp modeli şeklinde ağırlayacağız. Hem tatil hem sanat etkinliği olacak. İlçemizin ve tarih değerlerimizin tanıtılması adına önemsediğimiz bu etkinliğimizde her gün usta bir tiyatrocunun ismi ile anılacak. 3 Ağustos Adile Naşit Günü, 7 Ağustos Münir Özkul Günü gibi."