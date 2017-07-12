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12 Temmuz 2017 14:35

Erdemli Spor’dan aquatlon başarısı

Erdemli Spor Külübü sporcusu Necati Şevik, Türkiye Triatlon Federasyonunun düzenlediği Urla-İzmir Aquatlon Türkiye Şampiyonası finalinden başarıyla döndü.

Erdemli Spor’dan aquatlon başarısı

12 Temmuz 2017 14:35


Erdemli Spor Kulübü sporcusu Necati Şevik 40-44 yaş aralığında iyi bir yarış çıkararak final kürsüsünde 3. olarak yer aldı.


Yarışlarda elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Şevik, "İlki Antalya’da olan yarışmada 2. oldum. Bu yarışta 3. olarak genel puanlama sonuçlarına göre ise Türkiye 2.’liğini elde ettim. 1000 m yüzme ile start alıp 5 kilometre koşu ile biten yarışmayı 38 dakika 3 saniye ile bitirmeyi başardım. Hem Erdemli Spor’u hem Mersin’i hem de ilçemiz Erdemli’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Çok zahmetli ve çok efor sarfetmeyi gerektiren bir spor olan triatlon sporunu sevdirmeyi ve tanıtmayı da hedefliyorum. Katılan bütün sporcuları da ayrıca tebrik ediyorum" dedi.


Şevik, kürsüde 3.’lük madalyasını Federasyon Başkanı İsa Tamer Çelik’in elinden aldı.


Erdemli Spor Kulübü Başkanı Mehmet Morgül’de soprcularının başarıdan başarıya koştuğunu belirterek, "Sporcumuz Necati Şevik’i başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. İlimiz ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Kendisinin daha nice başarılara adını yazdıracağından eminiz " dedi.




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