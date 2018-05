Erdemli Türkmen Şölenine hazırlanıyor

düzenlenecek olan geleneksel Yörük Türkmen Şöleninin tüm hazırlıkları tamamlandı.

Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen Türkmen Şöleninde, Yörük Türkmen kültürü yansıtılırken, her yıl değişik sanatçıların sahne aldığı konserler ve çevre il ve ilçelerden belediyeler başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları da kendilerini tanıtan çadırlar kurup, değişik etkinliklerle şölene ayrı bir renk katıyor.

Şölenle ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, büyük bir özveri ve titizlikle sürdürülen hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirterek, şölenin her yıl olduğu gibi bu yıl da tam bir bayram havası içerisinde geçeceğine inandıklarını söyledi.

1978 yılından bu yana düzenlenen Erdemli Yörük Türkmen Şöleninin bu yıl 29.’sunun gerçekleştirileceğini vurgulayan Tollu, "Her yıl artan bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdiğimiz Erdemli Yörük Türkmen Şöleni, şölenlerin atasıdır. Bu kadar uzun ve art arda gerçekleşen Yörük Türkmen Şöleni, yurt içi ve dışında sayılı etkinlikler arasındadır. Şölenimiz tam bir bayram havasında geçerken, bölge ve Türkiye genelinden katılan binlerce misafirimiz belediyemizin öncülüğünde Erdemlimizin kadirşinas ve misafirperver insanları tarafından büyük bir titizlik ve hassasiyetle ağırlanmaktadır. Şölenimizde halk ozanlarımız ve her yıl değişik birbirinden değerli sanatçılarımız halk konserleri ile insanlarımızı müzikleriyle eğlendirirken, Mehteran Takımı gösterilerinin yanı sıra kurulan çadırlar ve stantlarda unutulmaya yüz tutmuş bazı değerlerimiz sergilenip yaşatılmakta, böylece engin kültürümüz gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılda Erdemli çamlığında gerçekleştireceğimiz şölenimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.