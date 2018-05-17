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17 Mayıs 2018 11:03

Erdemli UTİYO’da mezuniyet coşkusu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunda (UTİYO) mezuniyet töreni yüksekokullar amfisinde gerçekleştirildi.

Erdemli UTİYO’da mezuniyet coşkusu

17 Mayıs 2018 11:03


Törende konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, 2005 yılında açılan UTİYO’nun 9 yıldır mezun verdiğini, bugüne kadar da bin 170 öğrenci mezun verdiklerini söyledi.


Çelik, 2017- 2018 akademik yılında ise işletme bilgi yönetimi, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümlerinden 72 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


Öğrencilerinden ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını da dile getiren Çelik, mezun olan öğrencilere hayat boyu başarı dileklerinde bulundu.


Öğrenciler diplomaları ile onur ve yüksekonur belgelerini Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ile akadimisyenlerin elinden aldı.


Tören yüksekokul öğrencileri tarafından kurulan ’May Be’ adlı grubun müzik dinletisiyle sona erdi.




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