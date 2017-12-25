Erdemli ve Silifke’de 48 mahalle, sağlıklı içme suyuna kavuştu

MESKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu sorunu yaşayan mahallelerin su sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Erdemli ve Silifke ilçelerinin 48 mahallesinin içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak olan çalışmalar tamamlandı. Erdemli İlçesi Toros Mahallesinde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları ile elde edilen 100 litre/sn içme suyu, Aksıfat Grup Mahallelerine İçme Suyu Projesi ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalar kapsamında, 2 bin 769 metre terfi hattı ve 9 bin 679 metre isale hattı döşenirken, 2 adet 100 metreküp toplama deposu, 3 adet derin kuyu terfi merkezi, 1 adet 3 gruplu terfi merkezi, 17 adet tahliye, 17 adet vantuz, 1 adet basınç kırıcı vana odası ve 1 adet branşman odası inşa edildi.

Proje 9 milyon 150 bin liraya mal oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yaptığı açıklamada, 9 milyon 150 bin liraya mal olan çalışmaların tamamlanmasıyla Erdemli ve Silifke’nin 48 mahallesinin sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuştuğunu belirtti. MESKİ’nin, Mersin’in 13 ilçesinde çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Kocamaz, Aksıfat grup mahalleleri içme suyu terfi merkezi ve isale hattı ile iki ilçe için son derece önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde içme suyu sorunu bırakmama gayretinde olduklarını dile getiren Kocamaz, "Erdemli ve Silifke ilçemizin 48 mahallesinin içme suyu sorununu tek bir projeyle ortadan kaldırmış olduk. Bu şekilde sürdürdüğümüz birçok projemiz var. Mersin’i çok daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz" dedi.

“Yıllardır beklediğimiz hizmet geldi”

Çalışmalar hakkında konuşan Güzeloluk Mahalle Muhtarı İshak Ergün, mahalle sakinlerinin çalışmalardan dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Ergün, “Yıllardır beklediğimiz hizmet geldi. Mahalle sakinleri olarak çok mutluyuz. Yapılan çalışma ile birlikte kesintisiz ve sorunsuz olarak su ihtiyacımızı karşılamaktayız. Şahsım ve mahalle sakinleri, yapılan içme suyu hat çalışmasından çok memnunuz, emeği geçen başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz ve MESKİ yetkililerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Toros Mahalle Muhtarı Mehmet Şavk ise MESKİ’nin ekiplerinden ve çalışmalarından mahalleli olarak çok memnun olduklarını ifade ederek, “Toros Mahallemizde MESKİ tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmasının ardından kurulan tesis ile Erdemli ilçemizin mahalleleri yayla suyu içecektir. Yapılan içme suyu tesisimiz Avrupa standardında bir tesistir” şeklinde konuştu.