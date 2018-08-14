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14 Ağustos 2018 15:45

Erdemli yeni hayvan pazarına kavuşuyor

Erdemli Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni hayvan pazarının bayramda hizmete açılacağı belirtildi.

Erdemli yeni hayvan pazarına kavuşuyor

14 Ağustos 2018 15:45


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kocaköy Şaar bölgesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Erdemli ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını kaydeden Tollu, "Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü hayvan pazarını ilçemize kurmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.



"Daha hijyenik ve sağlıklı hizmet verilecek"


Yeni yapacakları hayvan pazarı ile birlikte vatandaşların çamurdan ve topraktan kurtulacağını, tamamen hijyenik ve sağlıklı ortamlarda hizmet verilebileceğini belirten Tollu, "Erdemli’de bulunan hayvan pazarı artık ihtiyacı karşılamıyor bununla birlikte şehir girişinde kötü bir görüntü oluşturuyordu. Hayvan satıcıları ve vatandaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda hayvan pazarı olarak Kocaköy Şaar bölgesinde yapımına karar verdik. Hayvan satıcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını düşünerek inşa ettik. Hayvan satıcı esnaflarımız yapımı tamamlanmak üzere olan yeni hayvan pazarıyla ilgili olumlu düşüncelerini ve teşekkürlerini iletti. Onların istek ve taleplerini en iyi şekilde değerlendirdik ve 21- 24 Ağustos’da ki kurban bayramı öncesinde pazarımızı tamamlayarak hizmete açmış olacağız" ifadelerini kullandı.



"Ticarete de katkı sağlayacak"


Yeni hayvan pazarının Erdemli’nin çok uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak fiziki şartlarda ve büyüklükte olacağını aktaran Tollu, ’’Burada hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gerçekleştireceği ticaret Erdemli’mize katkı sağlayacak. Erdemli Belediyesi olarak kazandıracağımız yeni hayvan pazarı hizmetiyle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ve ilçemizin büyük eksikliğini gidermiş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu ve bereketli olsun" şeklinde konuştu.




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