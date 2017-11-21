Erdemli yeşilleniyor

Erdemli Belediyesi, TEMA Vakfı ile işbirliği yaparak ilçedeki yeşil alanların artması için birlikte çalışmaya başladı. Bu kapsamda ilçedeki sokak ve kaldırımlara fidan dikilmeye başlandı.

"Erdemli’de her yer yeşil olacak"

Tüm dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi Erdemli’de de nüfus ve kullanım alanı dengesine göre bir gelişim olduğunu ve bu gelişime oranla da yapılaşmanın artığını kaydeden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tolllu, bu durumun yeşil alan miktarını azalttığını söyledi. Daha önceden Erdemli’nin yeşil bir kent olarak anıldığına dikkat çeken Tollu, yeniden bu imaja kavuşmak için bu tür çalışmaların içerisinde yer aldıklarını ifade etti. Tollu, “Erdemli hızlı bir gelişme göstermekte. Bu gelişme neticesinde ciddi bir yapılaşma olduğu hepimizin malumu. Yapılaşma aynı zamanda yeşil alanların yerini inşaata terk etmesine sebep olmakta. Bu düşünceden hareketle Erdemli’ye inşallah binlerce ağaç dikeceğiz. Erdemli sınırları içerisinde ne kadar boş yer varsa hepsini yeşil yapacağız" dedi.

"En az 2 bin fidan dikilecek"

TEMA Erdemli Temsilcisi Murat Başer ise yeşil alan miktarının artması için bu tür bir faaliyet içerisine girdiklerini belirterek, iş birliği yaptıkları Erdemli Belediyesi’ne de teşekkür etti. Başer, “En az 2 bin fidan Erdemli caddelerine dikilecek. Biz Erdemli’ye binaların çoğaldığı bir ortamda fidanlarımızı ekeceğiz. Türkiye çöl olmasın diyoruz. Bu yüzden genç nesle anaokulundan itibaren ağaç sevgisini vermeye çalışıyoruz. Toprak, yaprak ve bayrak üçlüsünden vazgeçmiyoruz. Bu çalışmalarda öncülük eden Erdemli Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.