Erdemli Ziraat Odası'ndan en yaşlı kadın çiftçilere plaket

Erdemli Ziraat Odası tarafından "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinlikleri kapsamında en yaşlı iki kadın çiftçiye plaket takdim edildi.

Erdemli Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinliklerde konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, kadın üreticilerin sayısıyla birlikte üretime katkılarının artmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Gıda güvenliği konusuna da dikkat çeken Kula, üreten ve geleceği planlayan toplumların ayakta kaldığını, geleceği planlamayan toplumların ise başkalarına muhtaç olduğunu da kaydetti.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de odaya kayıtlı 16 bin 500 çiftçinin bulunduğu belirterek, 1950 yılından bu yana odaya kaydı devam eden kadın çiftçilerin olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2.8 milyon kadın çiftçinin bulunduğunu dile getiren Şahin, "Ülkemizin fedakar üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviyede yer almasını diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından en yaşlı kadın çiftçilerden 83 yaşındaki Naile Ulak ile 82 yaşındaki Cennet Can'a plaket takdim edildi.