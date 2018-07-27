Erdemli’de 2 kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza ilçeye bağlı İçme Yaylası’nda meydana geldi. Orhan P. yönetimindeki 33 ZE 876 plakalı hafriyat yüklü kamyon iddiaya göre seyir halindeyken yol kayması sonucu devrilerek uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 70 metrelik uçuruma düşen kamyonun şoförü Orhan P. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Cankur ekipleri, vatandaşlar ve güvenlik güçlerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralı şoför Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Avgadı Yaylasında meydana gelen kazada ise bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada hayatını kaybeden yayanın Mersin Büyükşehir Belediyesi Tömük Cenaze Birimi Personeli Ali Keskin olduğu belirlendi.

Her 2 kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.