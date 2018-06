Erdemli’de 31 bin 537 öğrenci karne sevinci yaşadı

Erdemli Sultan Akın İlköğretim Okulunda Erdemli Kaymakamı Avni Kula beraberinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ve ilçe protokolü tarafından öğrencilere karneleri törenle verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula karne dağıtımı sırasında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Her birinizi gayretinizden ve başarılarınızdan dolayı içtenlikle kutluyorum. Karnenizde notlarınız size dair bilgiler verebilir fakat tamamen sizi tanımlamaya yetmez. Yapabileceklerinizi, yeteneklerinizi en iyi bilen sizlersiniz. Derslerden yüksek ya da düşük not almış olabilirsiniz. Sonuç ne olursa olsun, hayata dair umudunuzu, cesaretinizi, başarıya olan inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi asla yitirmeyin. Sizi zafere ulaştıracak olan güç burada gizlidir. Bu yolda bizler, öğretmenleriniz ve aileniz her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Erdemli İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mehmet Metin de başarılı bir eğitim öğretim yılının geride kaldığını belirterek, "Resmi ve özel olmak üzere toplam bin 451 derslikte 31 bin 537 öğrenci, 2 bin 12 öğretmen ile 2017-2018 Eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Başta öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarımızı ve velilerimizi yarınlarımız için gösterdiği bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum"diye konuştu.

Kanrelerini protokolün elinden alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.