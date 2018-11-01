Erdemli'de 33 eserin toplu açılışı gerçekleştirilecek

4 Kasım Pazar günü Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılacak törene tüm vatandaşları davet eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, iki dönemdir yaptıkları hizmetlerin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Erdemli Belediyesi'nin son iki yılda yaptığı 33 projenin yanı sıra yatırım ve hizmetlerin toplu açılış ve temel atma töreninin gerçekleştirileceğini belirten Tollu, ilçenin son 10 yılda çok önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Vatandaşlardan aldıkları destekle yönetime geldiklerini ve 2 dönemdir başarı ile görev yaptıklarının altını çizen Tollu, vatandaşın desteğiyle hizmetlerini aksatmadan yürütmeye devam ettiklerini belirtti. En güzel hizmetleri ulaştırmak için aralıksız çalıştıklarını kaydeden Tollu, “71 mahallemize en iyi hizmetleri kazandırma noktasında çalışkan kadromuzla dev yatırımlarımızı bir bir hayata geçirdik. 4 Kasım 2018 Pazar günü toplu açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Erdemli'nin artık köy görünümünden büyük bir ilçeye, modern bir şehre dönüştüğünü ifade eden Tollu, "Allah'a hamdolsun ki, bize bu fırsatı verdi. Liyakatli kadromuzla 7/24 saat canla başla çalışarak kentimize ve 49 köy, 10 beldeye hizmet götürdük. 2014 yılında yürürlüğe giren büyükşehir yasasıyla 49 köy, 10 belde mahalle statüsüne geçti. Bu bölgelerimizde ne ihtiyaç varsa yerine getirdik" diye konuştu.

Belediyeyi kendi kendine yeten anlayışla Akdeniz'in en güçlü belediyesi konumuna taşıdıklarını söyleyen Tollu, dışa bağımlılığa ‘hayır' diyerek 216 araçlık dev filo kurup, belediyeyi Türkiye'nin en örnek belediyesi haline getirip zirveye taşıyarak Erdemli'ye haklı bir gurur yaşattıklarını kaydetti.

Pazar günkü programda ünlü popçu Emre Aydın ve halk ozanı Osman Öztunç'un da konser vereceği duyuruldu.