Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 15:25

Erdemli’de aqaupark heyecanı

Erdemli Belediyesi tarafından ilçede aquapark yapılacağı bildirildi.

Erdemli’de aqaupark heyecanı

16 Haziran 2017 15:25


Erdemli’de Alata Mahallesi’nde inşaatına başlanılan aquapark projesinde çalışmalar sürüyor. Göreve geldikleri ilk günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu anlayış neticesinde son 6 yılda Erdemli’yi ilklerle tanıştırdıklarını söyledi. Merkezde Topraksu tesisleriyle jandarma karakolu arasında üç adet plajı vatandaşın hizmetine ücretsiz olarak sunduklarını kaydeden Tollu, “Plajlarımıza ek olarak Erdemli’ye bir de aquapark kazandırıyoruz. Alata Mahallesi’nde inşaatı devam eden aquapark içerisinde kafeterya, sosyal tesis, çocuk havuzu, kay kay ve yetişkin havuzunu vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu proje vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet verecektir. Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız için yüzme kursları düzenleyebileceğimiz bir tesise sahip olacağız. Denize alternatif olarak hizmete girecek. Bu proje Erdemli’de bir ilk olma özelliğine sahip. Erdemli ilkleri bizimle yaşamaya devam ediyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:15
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :21:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!