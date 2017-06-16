Erdemli’de aqaupark heyecanı

Erdemli’de Alata Mahallesi’nde inşaatına başlanılan aquapark projesinde çalışmalar sürüyor. Göreve geldikleri ilk günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu anlayış neticesinde son 6 yılda Erdemli’yi ilklerle tanıştırdıklarını söyledi. Merkezde Topraksu tesisleriyle jandarma karakolu arasında üç adet plajı vatandaşın hizmetine ücretsiz olarak sunduklarını kaydeden Tollu, “Plajlarımıza ek olarak Erdemli’ye bir de aquapark kazandırıyoruz. Alata Mahallesi’nde inşaatı devam eden aquapark içerisinde kafeterya, sosyal tesis, çocuk havuzu, kay kay ve yetişkin havuzunu vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu proje vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet verecektir. Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız için yüzme kursları düzenleyebileceğimiz bir tesise sahip olacağız. Denize alternatif olarak hizmete girecek. Bu proje Erdemli’de bir ilk olma özelliğine sahip. Erdemli ilkleri bizimle yaşamaya devam ediyor" dedi.