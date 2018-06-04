Erdemli’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçede ihtiyaç olan her yere asfaltlama çalışmalarının yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Arpaçbahşiş Mahallesi’ne sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bütün eksikliklerin tespit edilmiş durumda olduğunu ve çok yakında hepsini çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Bu konuda vatandaşlardan sabırlı olmalarını beklediklerini dile getiren Tollu, "Söz verdiğimiz üzere 2018 yılı sonunda Erdemli sınırları içerisinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın bunda zerre kadar şüphesi olmasın. İhtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götüreceğiz" dedi.

Erdemli’nin gelişmesi ve gözde bir turizm ilçesi olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Tollu, "Şu anda Arpaçbahşiş sahil yollarımızı sıcak asfalta hazırlıyoruz. En kısa zamanda bu yollarımızı sıcak asfaltla donatacağız. Yol açma, genişletme ve asfalt hazırlama çalışmaları birçok mahallede devam ediyor. Alt yapı çalışması biten yerlere öncelik verilerek, asfaltlama çalışmaları hızlandırılıyor" ifadelerini kullandı.