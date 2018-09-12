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Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi’nin, ilçede sürdürdüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi'nin, ilçede sürdürdüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda Güzeloluk Mahallesi çadırkent mevkinde çalışma yürüten ekipler, 6 kilometrelik yolun sathı kaplama asfaltını yaptı. Konuyla ilgili konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Güzeloluk'ta eksikliklerini tespit ettikleri yerleşim bölgelerine anında müdahale ettiklerini, ulaşım, yol konusunda sıkıntıların giderildiğini belirten Tollu, 6 kilometrelik sathi asfalt kaplama hizmetini vatandaşların ayaklarına serip, her caddesine, her sokağına hizmetin adını yazdıklarını dile getirdi. Güzeloluk Mahallesi'ne verdikleri hizmet sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Tollu, yapılan hizmetlerle birlikte Güzeloluk ve tüm köyleri hak ettiği noktaya çıkardıklarının, ulaşım ve yol konusunda tüm sıkıntıları gidermeye devam edeceklerini söyledi.

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