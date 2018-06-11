Erdemli’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

İlçede asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Vatandaşımızın sorunsuz ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Erdemli Belediyesi’nin asfalt hizmetlerinin ilçenin her köşesinde yoğun bir şekilde devam ettiğini bildiren Tollu, ekiplerin Erdemli’nin değişik yerlerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Çiriş Mahallesi’nde 7 kilometre civarında sathi asfalt çalışması yapıldığını ifade eden Tollu, "Bu mahallemizde hummalı bir asfalt çalışmamız var. Araç girmeyen asfalt dökemediğimiz yolları parke taşı ile döşeyeceğiz. Böylece mahallemizin yol sorununu çözmüş olacağız" diye konuştu.

Belediye olarak Çiriş Mahallesi’nin ihtiyaçlarını tespit ederek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduklarını dile getiren Tollu, "Diğer hizmetlerin de zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yolların kullanılabilir olması çok önemli. Asfaltlama çalışmamız bittiğinde de asfaltın girmediği yollara da parke taşı çalışmalarımız devam edecektir. Şu an Erdemli Belediyesi olarak asfaltlama hizmeti konusunda büyük bir atağa kalkmış bulunuyoruz. Bütün mahallelerimizin eksikliklerini yerinde tespit etmiş durumdayız ve çok hassas bir şekilde çalışarak hepsini çözüme kavuşturacağız. Bu konuda son derece ciddi çalışıyoruz. Erdemli sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere asfalt ve parke hizmetini götüreceğiz. Erdemli’nin yayla mahallelerinde asfaltlanmamış yol ve sokak bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.