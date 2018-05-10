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10 Mayıs 2018 10:36

Erdemli’de asfalt çalışması hız kesmeden devam ediyor

Erdemli Belediyesi, son yasa ile mahalleye dönüşen Çeşmeli’de sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Erdemli’de asfalt çalışması hız kesmeden devam ediyor

10 Mayıs 2018 10:36


Büyükşehir yasası sonrası hizmet alanına eklenen beldelerde çalışmalarını sürdüren Erdemli Belediyesi, 71 mahallenin her talebine karşılık veriyor. Bu kapsamda Çeşmeli’de de sokaklarda sıcak asfalt çalışmasına başlandı.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu yıl ilçe sınırları içerisinde sıcak asfaltla tanışmamış mahalle bırakmayacaklarını söyledi. Asfalt hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Tollu, “Erdemli Belediyesi olarak asfaltlama hizmeti konusunda 4 yıldır canla başla çalışıyoruz. Bin 100 kilometre asfalt yol hizmeti gerçekleştirdik. 110 bin metre yeni yol açtık. 156 bin metre parke yol yaptık. Bütün eksiklikler tespit edilmiş durumda ve çok yakında hepsini çözüme kavuşturacağız. Söz verdiğimiz üzere Erdemli sınırları içerisinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın bundan zerre kadar şüphesi olmasın. İhtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götürmeye devam edeceğiz” dedi.


Tüm yerleşim birimlerinde olduğu gibi Çeşmeli’nin gelişmesi ve vatandaşların ulaşım konusunda rahat etmesi için çalışmaların Atatürk, Merkez ve Fatih mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarında sona geldiklerini belirten Tollu, bunun için ciddi bir gayret sarf ettiklerini, bu çalışmaların da bu amaca hizmet ettiğini söyledi.




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