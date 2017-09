Erdemli’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Sıraç Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri, mahalle sakinlerinin tarlalarına güvenli şekilde ulaşabilmeleri için çalışıyor. Yol çalışmalarında gayretle çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, vatandaşların tarla ve bahçelerine sağlıklı ve güvenli şekilde gidip gelebilmeleri için her türlü fedakârlığı yaptıklarını söyledi. Bölgede en iyi yol çalışmasının Erdemli Belediyesi’nce verildiğinin altını çizen Tollu, köylerin tarihine bakıldığı zaman en hızlı yol çalışmasının kendi dönemlerinde verildiğini ve bu manada ilklere imza attıklarını vurguladı.

Mahalleye dönüşen köylerin yol sıkıntılarını büyük ölçüde çözüme kavuşturduklarını, Sıraç’ın bunlardan biri olduğunu belirten Tollu, Erdemli’de olduğu gibi özellikle bu yıl başlattıkları yol çalışmalarında asfaltsız yer bırakmayacaklarını kaydetti. Hiçbir fedakârlıktan kaçmadan büyük bir gayretle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Tollu, “Biz Erdemli’nin hem bu günü hem de geleceği için çalışıyoruz. Erdemli’nin geleceği için çalışmak memleketin geleceği için çalışmaktır. İnsan olan her yere, insanların ihtiyacı olan tüm hizmetleri götürmek zorundayız. Uzak yakın demeden Sıraç Mahallesi’nde hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan vatandaşa yol hizmeti götürüyoruz. Bu hizmetlerin ibadet olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. İnanıyoruz ki, insanların hayrına yapılan her hizmet ibadettir. Hizmete ihtiyaç olan her yere koşturuyoruz. Allah muvaffak kılsın ve utandırmasın” dedi.

Erdemli’de ve mahalleye dönüşen köylerde 2014 yılından bu yana çok büyük bir atılım başlattıklarını belirten Tollu, aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürecekleri ve asfaltsız köy bırakmayacaklarını vurgulayarak, ilkleri yaşatmaya devam edecekleri söyledi.