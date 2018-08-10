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10 Ağustos 2018 09:56

Erdemli’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yarenler Mahallesi’ninin sokaklarında sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.

Erdemli’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

10 Ağustos 2018 09:56


’Erdemli’de ulaşılamayan mahalle ve köy kalmayacak’ sloganıyla yola çıkan Erdemli Belediyesi ilçedeki asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yarenler Mahallesi’nde asfaltlama çalışması gerçekleştirildiğini belirten Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, söz verdikleri hizmetleri fazlasıyla yapmaya devam edeceklerini söyledi. Tollu, yapılan hizmetlerin Yarenler’i hak ettiği noktaya en kısa sürede çıkaracağını kaydetti.


Yarenler Mahallesi sakinleri ise yıllardır bekledikleri hizmetlere kavuştuklarını belirterek, "Doğru dürüst yolumuz bile yoktu. Şimdi Belediye ekipleri sıcak asfaltla bize güzel bir yol kazandırıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.




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