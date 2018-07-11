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11 Temmuz 2018 09:04

Erdemli’de atıcılık ve avcılık şenliği düzenlendi

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Erdemli Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü tarafından 1.

Erdemli’de atıcılık ve avcılık şenliği düzenlendi

11 Temmuz 2018 09:04

Geleneksel Yayla Atıcılık ve Avcılık Şenliği düzenlendi.


Bin 480 rakımlı Tozlu Mahallesinde gerçekleştirilen şenliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan, Erdemli şefi Mevlüt Çetin, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Şevk, Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, Erdemli Gençlik ve Spor Müdürü Adem Kılıç, Erdemli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mesut Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı.


Kadınlarında ilgi gösterdiği şenlikte başarılı atışlar yapan yarışmacılar ödüllerini ilçe protokolünün elinden aldı.


Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Erdemli Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ateş, "Amacımız avcı arkadaşlarımızı bir araya getirmek, kaynaştırmak, hasret gidermek ve en önemlisi de bilinçli avcılık konusuna dikkat çekmekti. İlkini düzenlediğimiz şenliğimizi gelecek yıllarda daha da çok katılımla sürdürmeye hedefliyoruz" dedi.




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