Erdemli’de Bahar Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

3 kategoride 50 sporcuyla gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporcular kupa ve hediyelerini Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun elinden aldı. Törende konuşan Başkan Tollu, tenise yaptıkları yatırımın ne kadar isabetli olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Tollu, "Tenis sporunun Erdemli’de yaygınlaşması, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından rağbet görmesi, Erdemli’ye kazandırdığımız 4 tenis kortunun doğru bir yatırım olduğunu gösterdi. Mersin ve Adana’da yapılan şampiyonalarda Erdemli’mizin çocuklarının şampiyonluk ve dereceler alması tesadüf değildir. 12 ay kortlarımızda değerli tenis hocalarımız nezaretinde sporcularımız yetişiyor ve yetişmeye devam edecektir. Bu yaz kortlarımız yaz okulu öğrencilerimizle şenlenecek. Kabiliyetli çocuklarımızın gençlerimizin ilerde ayyıldızlı formamızı giyeceklerine de yürekten inanıyorum" dedi.

Gençleri ve çocukları tamamı ücretsiz olan kurslara davet eden Tollu, kurs kayıtlarının Erdemli Belediyesi halkla ilişkiler birimi ve spor işleri müdürlüğünde devam ettiğini kaydetti.