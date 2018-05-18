Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 12:00

Erdemli’de Bahar Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ’Bahar Kupası Tenis Turnuvası’ final müsabakası ile sona erdi.

Erdemli’de Bahar Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

18 Mayıs 2018 12:00


3 kategoride 50 sporcuyla gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporcular kupa ve hediyelerini Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun elinden aldı. Törende konuşan Başkan Tollu, tenise yaptıkları yatırımın ne kadar isabetli olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Tollu, "Tenis sporunun Erdemli’de yaygınlaşması, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından rağbet görmesi, Erdemli’ye kazandırdığımız 4 tenis kortunun doğru bir yatırım olduğunu gösterdi. Mersin ve Adana’da yapılan şampiyonalarda Erdemli’mizin çocuklarının şampiyonluk ve dereceler alması tesadüf değildir. 12 ay kortlarımızda değerli tenis hocalarımız nezaretinde sporcularımız yetişiyor ve yetişmeye devam edecektir. Bu yaz kortlarımız yaz okulu öğrencilerimizle şenlenecek. Kabiliyetli çocuklarımızın gençlerimizin ilerde ayyıldızlı formamızı giyeceklerine de yürekten inanıyorum" dedi.


Gençleri ve çocukları tamamı ücretsiz olan kurslara davet eden Tollu, kurs kayıtlarının Erdemli Belediyesi halkla ilişkiler birimi ve spor işleri müdürlüğünde devam ettiğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç