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07 Ocak 2017 11:03

Erdemli’de biri uyuşturucu taciri, 2’si hırsız toplam 3 kişi tutuklandı

Erdemli’de biri uyuşturucu taciri, 2’si hırsız toplam 3 kişi tutuklandı

07 Ocak 2017 11:03

Mersin’in Erdemli ilçesinde yürütülen operasyonlarda biri uyuşturucu taciri, ikisi hırsız 3 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları sıklaştıran Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üzerinde 50 adet uyuşturucu hap ile birlikte yakalanan 26 yaşındaki M.A’yı gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.
Ayakkabıları çalan köstebek hırsız, ilçede bir süredir apartman ve sitelere girerek ayakkabıları çalan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler tarafından yürütülen soruşturma kısa sürede sonuçlandı.
Sokaklardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis 3 ayrı apartmandan ayakkabı çalan hırsızı tespit etti. Ayakkabı çalan köstebek hırsız K.K .(24) ifadesinin alınmasının ardından sevkedilen mahkemece tutuklandı.
Bu arada Erdemli’de aküsü çalınan onlarca kamyoncu durumu polise bildirdi. Kamyoncuların “155Polis İmdat” hattına yaptığı arama sonucu harekete geçen polis kamyon aküsü başta olmak üzere çeşitli parçaları çalan hırsızın peşine düştü. Son bir haftadır Erdemli’nin farklı noktalarında akü ve araçların çeşitli parçalarını çaldığı tespit edilen Y.K. adlı şahıs polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi. Çalınan akülerin bir bölümü de şahsın sattığı yerden temin edilerek mağdurlara geri teslim edildi.
3 zanlıda çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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