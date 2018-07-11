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11 Temmuz 2018 11:15

Erdemli’de cami bahçelerine düzenleme

Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü ’Eğitime Destek’ projesi kapsamında tüm okul, cami ve sosyal tesislerin bahçe düzenlemesi, boya, bakım ve onarım gibi çalışmalar yaparak sosyal belediyecilikte örnek çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli’de cami bahçelerine düzenleme

11 Temmuz 2018 11:15


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, göreve geldikleri andan itibaren başlattıkları ve sosyal sorumluluk anlayışıyla ilçe genelinde sürdürmekte oldukları çalışmalar çerçevesinde, Kayacı ve Küstülü mahallelerinde, cami ve kuran kurslarının çevre ve bahçe düzenleme çalışmalarını yaparak daha güzel ve kaliteli hizmet verebilmesi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Tollu, cami, Kur’an kursu ve diğer ibadethanelerle eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük önem verdiklerini belirterek, maddi ve manevi sahada toplumun eğitimine hizmet veren okul, cami ve Kur’an kurslarını ihmal etmemeye çalıştıklarını, sürekli yaptıkları cami ve ibadethanelerin temizlikleri başta olmak üzere diğer tüm eksiklerini her manada gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.


Son olarak Kayacı Mahallesi Küllühayat mevkii Ayyıldız Cami’nin bahçesinin çevre düzenlemesi yapılarak bahçesine parke döşendiğini, ayrıca Küstülü Mahallesi Kur’an Kursu bahçesi çevre düzenlemesinin yapılarak yine burada da parke döşemesi yapıldığını açıklayan Tollu, “Belediye olarak sadece yol, asfalt, imar, yeşil alan, temizlik ve buna benzer rutin hizmetlerle yetinmiyoruz. Sosyal belediyeciliğin ön planda olduğu günümüzde bir yandan Erdemli’nin önünü açan asırlık projelerle sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda hizmet verip ilçemizi hem tanıtmaya hem de kalkındırmaya çalışıyoruz. Amacımız gelecek nesillere her yönüyle kalkınmış, huzurlu ve müreffeh bir Erdemli emanet etmektir" dedi.




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