Erdemli’de cami temizliği

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede devam eden cami temizliği ile ilgili bilgi verdi. Cami temizliğinin tüm camilere istisnasız uygulamaya devam ettiğini belirten Tollu, "Bu kapsamda, belediyemiz cami boya ekibi, Kargıcak Mahallesi’nde bulunan Kara Çukur Camisi’nde bakım boya tadilat işlerini sürdürüyor. Bu hizmet çerçevesinde Lemas Dolamaç Cami ve Kasımköy Cami temizliği de yapılıyor" dedi.

Cami temizliğinin Erdemli Belediyesince geleneksel hale getirildiğini kaydeden Tollu, vatandaş odaklı hizmet anlayışlarının devam ettiğini, temizlik ekibinin ilçede ve kırsal alanlarda bulunan camilerde temizlik-tadilat-bakım onarım ve boya işlerini devam ettireceğini bildirdi. Tollu, "Tüm camilerimizin bahçelerini düzenledik, peyzajından, banklarına kadar her türlü hizmeti sunduk. Parke döşedik. Yolu kötü olanların yollarını yaptık. İbadethanelerimizi düzenli olarak temizledik. Ayrıca Kur’an kurslarımız için de tüm bu hizmetleri yerine getirdik. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.