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05 Aralık 2017 13:41

Erdemli’de engelli yolu

Erdemli Belediyesi ilçe merkezine en uzak mahallelerden Aydınlar’da engelli vatandaşların yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Erdemli’de engelli yolu

05 Aralık 2017 13:41


Erdemli’nin yayla mahallelerinden olan Aydınlar Mahallesi’nde Musa Öztürk isimli engelli bir vatandaşın yol sorunu yaşaması üzerine, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun talimatıyla yola parke döşenerek sorun çözüme kavuşturuldu.


Engelliler konusunda son derece hassas olduklarının altını çizen Başkan Tollu, Erdemli Belediyesi’nin bu konuda çok önemli hizmetleri olduğunu kaydetti. Limon çiçeği projesi kapsamında uygulamada olan engelli taksi ve engellilere yönelik açılan kurslarla birlikte engelsiz bir yaşam için gerekli imar ve fen düzenlemelerinin yapıldığını ve buna çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Tollu, “Vatandaşımız bize ulaştı. Kendisinin engeli olduğunu, yolunun çok kötü olduğunu, çamurdan geçemediğini beyan etti. Arkadaşlarımız hemen soruna çözüm buldular. İlgili yola kısa sürede parke döşedik ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Buna benzer çözümlerimiz daha öncede oldu. Bu konuda çok hassassız” dedi.


Öte yandan Aydınlar Mahallesi’nde kapsamlı bir parke atağı başlattıklarını ifade eden Tollu, “Mahallemiz ilçemizin yayla mahallesidir. Daha önce köy statüsündeydi. Büyükşehir yasasıyla bize bağlandı. İlçe merkezimize uzak. Erdemli Belediyesi’ne bağlandıktan sonra çok önemli hizmetler almaya başlamıştır. Kurulduğu tarihten bu yana aldığı toplam hizmetten kat kat fazlasını bizim dönemimizde, 3 yıl gibi kısa bir sürede almıştır, almaya da devam etmektedir" diye konuştu.


Erdemli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin eşit bir şekilde, önceliğe göre hayata geçirildiğini ifade eden Tollu, “İlçemiz, dönemimizde gerçek hizmetlere kavuşmuştur. İlçe sınırlarımız büyümüştür fakat biz daha önce aldığımız tedbirler neticesinde büyükşehir yasasına en hazırlıklı ilçe konumunda olduk ve hizmeti aksatmadık. Halkımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Çalışmalarımızda bizleri destekleyen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.




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