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15 Mayıs 2018 15:41

Erdemli’de Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mersin’in Erdemli ilçesinde Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erdemli’de Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

15 Mayıs 2018 15:41


Erdemli Ulu Cami’de öğle namazı için bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından cami avlusunda Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı.


Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu’nun kıldırdığı namaza vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Cenaze namazı sonrasında konuşan Erdemli Müftüsü Türkmenoğlu, Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün önemine işaret ederek, "Herkesin bir hesabı varsa Rabbimizin de bir hesabı var. Allah’tan başka galip yoktur. Masum yavrulara kurşun sıkanlar, kadınlara kurşun atanlar hiç unutmasınlar ki onlar, gözlerin ve kalplerin afallayacağı ve döneceği günü bekliyor" dedi.


Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından vatandaşlar şehitler için fatiha okudu.




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