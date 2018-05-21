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21 Mayıs 2018 10:34

Erdemli’de fırın denetimleri sürüyor

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile birlikte fırın denetimlerini de arttırdı.

Erdemli’de fırın denetimleri sürüyor

21 Mayıs 2018 10:34


Bu kapsamda fırınların temizliğini ve ekmeklerin gramajını kontrol eden zabıta ekipleri, genel olarak denetimlerde sorunla karşılaşmadı. Denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, halk sağlığının önemine değinirken, esnaflara da halk sağlığına karşı gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Vatandaşların kaliteli ve temiz ekmek hakları olduğunu kaydeden Tollu, “Bu noktada esnaflarımız, yapılan denetimlerde gördük ki, üzerine düşeni yapıyorlar. Bizler de belediye olarak denetimler yapıyoruz. Halkın sağlığı bizler için çok önemli. Bu güne kadar yaptığımız denetimlerin yansımasını görüyoruz. Bundan sonrasında da denetimlerimiz sıklıkla devam edecek” dedi.




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