Erdemli’de hacılara geleneksel uğurlama

Öğretmenevinde düzenlenen programa Başkan Tollu’nun yanı sıra,Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Müftü Vekili Şeref Dindoruk ve hacı adayları katıldı. Burada konuşan Tollu, bu yemeğin geleneksel olduğunu, bundan sonra da her yıl yapılmaya devam edeceklerini ifade etti. Belediyeciler olarak şehirde yaşayan insanların yaşam standartlarını yükseltebilmek için ciddi gayretler sarf ettiklerini vurgulayan Tollu, "Yaşan kalitesinin artırılması adına tüm yenilikleri şehrimize getirip halkımızın hizmetine sunuyoruz. Hizmetleri sunarken insanlarımızın statüsüne kesinlikle bakmıyoruz. Dünya görüşlerine kesinlikle bakmıyoruz. Siyasal düşüncelerine asla bakmıyoruz. Bizi biz yapan değerleri canlı tutarak kardeşliğimizi güçlendiriyoruz. İşte bu değerlerden biri olan hac vazifesini ifa etmek için yola çıkmış sizlere bu programı tertip etmiş bulunuyoruz. Sizin gibi dinine, vatanına, bayrağına bağlı kaliteli insanlara hizmet etmek bizim için şereftir. İnsan olan her yere hizmetlerimizi götürmeye devam ediyoruz. Özellikle yetim çocuklara ve yaşlılara hizmet etmeye çok önem veriyoruz. Bu işin vebalinin bilincindeyiz. Sizlerden istirhamımız bu şekilde hizmete muhtaç vatandaşlarımızı bizlere bildiriniz. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın her türlü hizmetlerini en ince ayrıntısına kadar yapıyoruz. Bu hizmetleri sadece Allah rızası için yapıyoruz. Sizlerden isteğimiz o mübarek beldelerde bizleri de dualarınızda unutmayınız. Soframızı şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah haccınızı ve tüm ibadetlerinizi kabul buyursun" dedi.

Kaymakam Kula ise hac vazifesi için yola çıkacak olan hacı adaylarına iyi yolculuklar diledi.