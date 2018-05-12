Erdemli’de halat çekme yarışmasında renkli görüntüler oluştu

İlkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere 3 ana kategoride gerçekleşen yarışlara 650 öğrenci katıldı. Erdemli Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gerek belediye olarak gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işbirliği içerisinde ilçede farklı sportif aktiviteler düzenlediklerini söyledi. Spora yaptıkları yatırımlar ve hizmetlerle ilgili bilgiler veren Başkan Tollu, "Çocuklarımızın, gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi anlamında Erdemli Belediyesi olarak spora ayrı bir önem veriyoruz. Yıl boyunca çeşitli kurslar açıyoruz, ilçe tarihinde ilk kez düzenlenen yarışmalar gerçekleştiriyoruz. Amacımız sağılıklı bireyler yetişmesine olabildiğince destek olmaktır" dedi.

Başarıların planlı bir hizmet anlayışının karşılığı olduğunu ve bu anlayışla okullara yönelik bir çok spor yatırımları gerçekleştirdiklerini aktaran Tollu, "Son yıllarda okullarımızda eğitim gören çocuklarımıza yönelik spor yatırımlarımıza ve hizmetlerimize hız verdik. Gerek spor sahası gerekse malzeme anlamında çocuklarımızdan hiçbir imkanı esirgemedik. Diğer taraftan İlçemizin spor şehrine dönüşmesi adına elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Sonucunda belediyemiz bünyesindeki sporcularımızın başarıları üst üste gelmeye başladı. Bu başarılar tesadüf değildir" diye konuştu.

Renkli ve bir o kadar da heyecanlı geçen yarışların sonunda dereceye giren 18 okula ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.