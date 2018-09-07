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07 Eylül 2018 11:51

Erdemli’de ibadethaneler periyodik olarak temizleniyor

Erdemli Belediyesi, ilçede bulunan bütün ibadethanelerin temizliği ve bakımını periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Erdemli’de ibadethaneler periyodik olarak temizleniyor

07 Eylül 2018 11:51


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tolllu, cami temizliğini tüm camilere istisnasız uygulamaya devam ettiklerini belirterek, belediye cami temizlik ekibinin Güzeloluk Mahallesi’nde bulunan ibadethanelerdeki temizlik-bakım-onarım çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.


Cami temizliğinin Erdemli Belediyesi’nce geleneksel hale getirildiğini söyleyen Tollu, Erdemli’de bulunan her caminin sırayla temizlendiğini belirten ve vatandaş odaklı hizmet anlayışlarının devam ettiğini ifade ederek, "Tüm camilerimizin bahçelerini düzenledik, peyzajından, banklarına kadar her türlü hizmeti sunduk. Parke döşedik. Yolu kötü olanların yollarını yaptık. Camilerimizi düzenli olarak temizledik. Ayrıca Kuran Kurslarımız için de tüm bu hizmetleri yerine getirdik. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.




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