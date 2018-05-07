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07 Mayıs 2018 09:51

Erdemli’de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Erdemli’de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

07 Mayıs 2018 09:51


Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, 1 adet jeneratör, 1 adet Hilti, 2 adet matkap, 1 adet akü, 20 metre elektrik kablosu, 7 adet manivela, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet çapa, 1 adet çengel, 40 metre halat, 2 adet matkap ucu, 2 adet elfeneri, 1 adet gaz maskesi, 1 adet çevirici, 1 adet dürbün, 1 adet seyyar lamba, 1 adet İngiliz anahtarı, 686 gram anfo, 20 adet elektrikli fünye, 1 adet dinamit lokumu, 20 kilo kayakırıcı toz ve 2 adet detektör ile birlikte ele geçirildi.


Şüphelilerin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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