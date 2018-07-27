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27 Temmuz 2018 10:19

Erdemli’de ’Kadın Danışma Merkezi’ kuruldu

Erdemli Belediyesi ’Kadın Danışma Merkezi’ projesi ile sorunları olan, nereye, nasıl başvuracağını bilemeyen kadınlara danışmanlık yapılıyor.

Erdemli’de ’Kadın Danışma Merkezi’ kuruldu

27 Temmuz 2018 10:19


Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede, her türlü şiddete maruz kalmış veya kalma riski taşıyan kadınlara ücretsiz olarak uzman doktorlar eşliğinde psikolojik danışma hizmeti veriyor.


Kültür Merkezi’nde bulunan Kadın Danışma Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Merkezimizde uzman doktorlarımız ve 3 psikoloğumuz konferanslar ve danışmanlık aracılığıyla gerek kurslarımıza gelen gerekse okullarda veli konumunda olan kadınlara yasal hakları ve sağlıklı aile içi etkin iletişim konularında kitlesel eğitimler vermektedir" dedi.



"Her zaman ulaşabilirler"


Günün her saatinde hizmet verdiklerini ve kadınların her türlü sorunlarıyla ilgilendiklerini kaydeden Tollu, "Kadın Danışma Merkezi projesi, toplumu oluşturan en küçük birimin ’aile kurumu’ olduğunu bilerek, sağlıklı aile ilişkileri kurmaları ve gelecek nesillerin işlevsel aile ortamında yetişmeleri için bir destek ekibi oluşmuştur. Erdemli belediyesi Kültür Merkezi ikinci katta hizmet veriyoruz. Birebirde görüşmek isteyenler günün her saati gelip hizmetimizden istifade edebilirler. Günlük ortalama on aileye ulaşan psikologlarımız evlerine giderek kadınlara aile içi iletişim, anne çocuk ilişkisi, eşler arasındaki ilişki ve bir anne çocuğuna nasıl mahremiyet eğitimi vermelidir konularını işlemektedir. Bunun yanında bireysel danışmanlık isteyen kadınlarımıza da merkezimizde bu hizmeti vermekteyiz" ifadelerini kullandı.




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