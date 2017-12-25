Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 16:37

Erdemli’de kaldırım işgaline karşı önlemler artırıldı

Mersin’in Erdemli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Erdemli’de kaldırım işgaline karşı önlemler artırıldı

25 Aralık 2017 16:37

İlçede yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Artık Erdemli’miz kaldırım işgalleri ile anılmayacak” dedi.


Erdemli Belediyesi zabıta birimi, Başkan Tollu’nun talimatıyla kent genelinde denetimleri artırma kararı aldı. Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların kaldırımlarda daha güvenli ve rahat yürüyebilmeleri için kaldırım işgallerinin giderilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında ilçe genelinde kaldırım işgalcilerine karşı önlemler arttırıldı. İlçe merkezinde bulunan ve kaldırımları işgal eden esnafa tebligatta bulunan ekipler, esnafla birebir görüşerek, özellikle kaldırımı işgal eden inşaat malzemelerinin, iş yerinin önündeki sarı çizgi hizasına çekilmesi konusunda uyarıda bulundu.


Belediye Başkanı Tollu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kaldırım işgaline yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını, uygulamanın genişleyerek devam edeceğini belirtti. Erdemli’nin artık kaldırım işgalleri ile anılmayacağını vurgulayan Tollu, uygulamanın başladığı bölgede kaldırım işgallerinin son bulduğunu söyledi. Esnafla uzun zamandır görüşme içerisinde olduklarını ifade eden Tollu, amaçlarının karşılıklı anlayış ile ilçede kangrene dönüşmüş bu sorunu çözmek olduğunu kaydetti.


Kaldırım işgalleri konusunda son derece kararlı olduklarını vurgulayan Tollu, kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini ifade etti. Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için duyarlı olup destek veren esnafa da teşekkür eden Tollu, bugüne kadar bu işin medeni bir şekilde çözülmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Tollu, “Vatandaşların kaldırımlarda daha güvenli ve rahat yürüyebilmeleri için kaldırım işgallerinin giderilmesine yönelik çalışma yapılıyor. Esnafızı bu hususta bilgilendirdik. Sağ olsunlar esnaflarımız da anlayış gösterdiler. Bugün gelinen noktada kendileri ile mutabakata vardık ve kaldırım işgallerinin kaldırılmasını istedik. Kaldırım işgali yapan esnafımızla zabıta arkadaşlarımız birebir görüştüler ve bundan sonuç aldık. Başlattığımız çalışmalar neticesinde kaldırım işgali sona erecektir. Erdemli’de bu sorun yakın bir zamanda tamamen ortadan kalkacaktır. Anlayış gösteren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç