Erdemli’de kaldırım işgaline karşı önlemler artırıldı

İlçede yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Artık Erdemli’miz kaldırım işgalleri ile anılmayacak” dedi.

Erdemli Belediyesi zabıta birimi, Başkan Tollu’nun talimatıyla kent genelinde denetimleri artırma kararı aldı. Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların kaldırımlarda daha güvenli ve rahat yürüyebilmeleri için kaldırım işgallerinin giderilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında ilçe genelinde kaldırım işgalcilerine karşı önlemler arttırıldı. İlçe merkezinde bulunan ve kaldırımları işgal eden esnafa tebligatta bulunan ekipler, esnafla birebir görüşerek, özellikle kaldırımı işgal eden inşaat malzemelerinin, iş yerinin önündeki sarı çizgi hizasına çekilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Tollu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kaldırım işgaline yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını, uygulamanın genişleyerek devam edeceğini belirtti. Erdemli’nin artık kaldırım işgalleri ile anılmayacağını vurgulayan Tollu, uygulamanın başladığı bölgede kaldırım işgallerinin son bulduğunu söyledi. Esnafla uzun zamandır görüşme içerisinde olduklarını ifade eden Tollu, amaçlarının karşılıklı anlayış ile ilçede kangrene dönüşmüş bu sorunu çözmek olduğunu kaydetti.

Kaldırım işgalleri konusunda son derece kararlı olduklarını vurgulayan Tollu, kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini ifade etti. Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için duyarlı olup destek veren esnafa da teşekkür eden Tollu, bugüne kadar bu işin medeni bir şekilde çözülmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Tollu, “Vatandaşların kaldırımlarda daha güvenli ve rahat yürüyebilmeleri için kaldırım işgallerinin giderilmesine yönelik çalışma yapılıyor. Esnafızı bu hususta bilgilendirdik. Sağ olsunlar esnaflarımız da anlayış gösterdiler. Bugün gelinen noktada kendileri ile mutabakata vardık ve kaldırım işgallerinin kaldırılmasını istedik. Kaldırım işgali yapan esnafımızla zabıta arkadaşlarımız birebir görüştüler ve bundan sonuç aldık. Başlattığımız çalışmalar neticesinde kaldırım işgali sona erecektir. Erdemli’de bu sorun yakın bir zamanda tamamen ortadan kalkacaktır. Anlayış gösteren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.