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13 Haziran 2018 14:59

Erdemli’de kaligrafi sergisi açıldı

Mersin’in Erdemli ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu’nda kaligrafi sergisi açıldı.

Erdemli’de kaligrafi sergisi açıldı

13 Haziran 2018 14:59


Erdemli Halk Eğitim Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan sergide 70 eser yer aldı.


Serginin açılışı ise Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Halk Eğitim Müdürü Ömer Okur, kurs usta öğreticisi Sedat Toker ve kursiyerler tarafından gerçekleştirildi.


Kaligrafi sanatı ve açılan kursla ilgili bilgi veren öğretmen ve aynı zamanda usta öğretici Sedat Toker, "Sanatımızın ismi kaligrafi sanatı. Yaklaşık 20 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Yaklaşık 10 yıldır da kurs veriyoruz. Erdemli’de ilk kursumuzu geçen yıl açtık. Geçen yıl 20 olan öğrenci sayımız bu yıl 35’i buldu. Bu yıl 70’e yakın eser çıkardık" dedi.


İlçede 55 kişiyi kaligrafi ile tanıştırdıklarını ifade eden Toker, "Güzel sözlerin, ayet veya hadislerin, farklı unsurların latin ve Arapça harflerle süslü bir şekilde yazılması sanatımızın özünü oluşturuyor. Bu sergimiz arkadaşlarımızla 1 yıllık bir emeğin sonucu. Çizgi ile başladığımız çalışmaları kompozisyon olarak bitirdik. Öğrencilerimizi 2 guruba ayırdık. Birinci kademe yeni başlayan arkadaşlarımız ve 2. kademe de ise geçen yıldan devam eden öğrencilerimiz var. Arkadaşlarımız bu sanatı her gün daha da ileriye doğru götürüyor. 55 arkadaşımızı Erdemli’de kaligrafi sanatı ile tanıştırdık. Kursumuza katılan arkadaşlarımız bu bayrağı ileriye doğru taşıyacak" şeklinde konuştu.


İlk gününde yoğun ilgi gören sergi 2 gün boyunca gezilebilecek.




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